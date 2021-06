Les grandes orientations du Budget 2022 présentées ce mardi

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni est en face des députés ce mardi 29 juin 2021.

Les grandes orientations du Budget de l’Etat, exercice 2022 seront présentées aux députés de la 8ème législature. C’est dans ce cadre que le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni est à l’Assemblée nationale ce mardi 29 juin 2021. Il s’agit de soumettre le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2022-2024 et les documents de programmation pluriannuelle de dépenses. Le débat d’orientation ne donne pas lieu à un vote. C’est lors de la seconde session ordinaire de l’année 2021 que le Budget, gestion 2022 sera examiné. Les grandes orientations faciliteront les discussions lors de l’examen et du vote du projet de loi de finances gestion 2022.

Les députés membres de la commission des Finances et des Echanges ont examiné le jeudi 24 juin dernier les documents budgétaires que le gouvernement leur avait transmis à l’issue du conseil des ministres du 16 juin dernier.

Selon la loi organique portant loi de finances, le document de programmation budgétaire doit être soumis aux députés au plus tard le 30 juin de chaque année.

