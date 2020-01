Les grandes décisions prises par le gouvernement ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 8 janvier 2020, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises par le gouvernement.

Cliquez pour lire

Il s’agit entre autres du : projet de décret portant transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la création de la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme.

Le gouvernement béninois a aussi abordé un point relatif au transfert de la tutelle du Centre de Perfectionnement du personnel des entreprises (CPPE) et du Fonds de Développement de la Formation professionnelle continue et de l’Apprentissage (FODEFCA) au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

Les autres décisions sont relatives à la modification des Conseils d’Administration des structures et agences sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la clôture anticipée du Projet d’Appui à la Promotion des Services financiers ruraux adaptés (PAPSFRA) et transfert de son reliquat.

Akpédjé AYOSSO

Cliquez pour lire l’intégralité de la décision

8 janvier 2020 par