Les grandes décisions du mercredi 11 novembre

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 11 novembre 2020, sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance.

Les décisions prises en conseil des ministres ce mercredi concernent l’adoption du décret portant création, organisation et attributions du Comité national de suivi de la Zone de libre-échange continentale africaine ; la fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja et l’autorisation de lancement de la campagne de commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2020-2021.

Les membres du gouvernement ont aussi procédé à la nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole des Métiers du Numérique et des Conseil d’administration du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises (CPPE).

Les communications portent sur la réalisation d’études dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé ; la mutation institutionnelle de la Direction générale de l’Eau et la mise en concession des rizeries de Malanville et de Glazoué. A cela s’ajoute la contractualisation pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de construction du Centre des Affaires maritimes de Cotonou.

Des nominations ont été prononcées au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et au ministère du Numérique et de la Digitalisation.

