Les grandes décisions du Conseil des ministres du 25 mai

Le Conseil des ministres s’est tenu, mercredi 25 mai 2022, sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon.

Le projet de décret portant Régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en missions commandées a été transmis à l’Assemblée nationale pour examen et vote à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 25 mai 2022.

Plusieurs autres décisions ont été prises au Conseil. Il s’agit de la Réglementation du bruit en République du Bénin ; la Nomination des membres du Conseil d’administration du Fonds de développement de l’artisanat ; la Réorganisation de la coordination des activités de la Francophonie au Bénin ; la Contractualisation pour des missions de maîtrise d’œuvre complète, de conception scénographique et de contrôle technique des travaux du musée international du Vodun à Porto-Novo ; de la Signature de la convention de concession et du contrat d’achat d’électricité pour la construction, par un producteur indépendant d’énergie électrique, d’une centrale thermique à cycle combiné d’une puissance de 41 MW ; de la Signature des conventions de concessions des contrats d’achat d’énergie électrique, de raccordement au réseau électrique et des baux à construction associés, en vue de la mise en place de quatre centrales solaires photovoltaïques à Bohicon, Parakou, Natitingou et Djougou ; la Réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d’amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et environs.

M. M.

