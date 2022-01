Les grandes décisions de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 26 janvier 2022 en présence du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit de l’approbation des statuts du Centre universitaire d’enseignement professionnel et Approbation du protocole d’accord de partenariat entre le Gouvernement et l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB). Des nominations ont été prononcées dans trois ministères à savoir le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ; le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le ministère de la Santé.

