Les grandes décisions de ce mercredi 22 avril

En Conseil des ministres ce mercredi 22 avril 2020, le gouvernement a pris plusieurs grandes décisions.

Au titre des mesures normatives, il y a la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant création de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin) ; les modalités d’identification des utilisateurs de services de communications électroniques en République du Bénin et la réquisition de plages horaires sur les radios et télévisions dans le cadre de l’organisation de la campagne, en vue des élections municipales et communales du 17 mai 2020, par voie médiatique.

Les communications portent sur l’approbation de la troisième Stratégie nationale de développement de la statistique et les modalités de mobilité des acteurs impliqués dans l’organisation et le déroulement des élections municipales et communales du 17 mai 2020.

Le gouvernement a également procédé à trois nominations au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

22 avril 2020 par