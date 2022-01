Les grandes décisions de ce mercredi 12 janvier

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 12 janvier 2022, sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit des conditions de mise en œuvre de la phase II du microcrédit Alafia et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le Renforcement du Capital humain (ARCH) ; la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d’exploitation de dragage de sable dans les communes d’Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji.

Les membres du gouvernement ont aussi fait le compte rendu de l’exécution du contrat de prestations de services entre Paris Hospital Foundations (PHF) et le Gouvernement du Bénin pour la coordination des évacuations sanitaires et la prise en charge des patients béninois en France.

