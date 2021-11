Les grandes décisions de ce mercredi 03 novembre

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 03 novembre 2021. Plusieurs grandes décisions ont été prises lors de cette séance hebdomadaire.

Le gouvernement a adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement des ministères du Travail et Fonction publique ; Agriculture, Elevage et Pêche ; Energie ; Cadre de Vie et Développement durable ; Défense nationale ; Petites et Moyennes Entreprises et Promotion de l’Emploi ; Affaires étrangères et Coopération ; Intérieur et Sécurité publique ; Enseignements Secondaire, Technique et Formation professionnelle ; Enseignements Maternel et Primaire ;Santé ; Affaires Sociales et Microfinance ; Infrastructures et Transports ; Justice et Législation.

Le Conseil a aussi adopté les décrets portant organisation générale des Forces armées béninoises et organisation du commandement dans lesdites Forces ; attributions, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des Forces armées béninoises.

Le gouvernement a également nommé les membres du Conseil d’Administration du Centre de gestion des réserves de faune (CENAGREF) et de la Société nationale des Hydrocarbures du Bénin.

Au titre des communications, les membres du gouvernement ont fait le point des travaux de revêtement des parcs de l’Esplanade des Amazones, de la Place de l’Indépendance, du Champ de foire Sud, du Jardin de Mathieu et du boulevard de la Marina.

