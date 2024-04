Les géants européens sont prêts à combattre. Parie sur les quarts de finale de la Ligue des champions !

Les premiers quarts de finale de la Ligue des champions auront lieu les 9 et 10 avril. Les meilleures cotes du bookmaker de portée mondiale 1xBet ne te laisseront aucun doute sur la bonne réponse : où puis-je parier sur le football ? N’oublie pas de jouer de manière responsable et place tes paris via ce lien sur les affrontements épiques entre les géants européens !

Arsenal vs Bayern

Le Bayern a affronté Arsenal à quatre reprises en huitièmes de finale de la Ligue des champions et n’a connu que des victoires. Cependant, le favori est désormais l’équipe londonienne.

Les Gunners continuent de lutter pour le titre de Premier League et ont récolté 8 points en 4 face-à-face contre Man City et Liverpool. Le succès dans les matches avec les grands anglais prouve qu’Arsenal a atteint le plus haut niveau cette saison et peut assurer sa présence en demi-finales de la C1 européenne pour la première fois depuis 2009. Lors du match à l’Emirates, les statistiques seront également favorables à l’équipe de Mikel Arteta : les Londoniens ont remporté leurs quatre matchs à domicile en compétition européenne, sans encaisser un seul but.

Le Bayern a échoué en Bundesliga et espère sauver sa saison avec une belle prestation en Ligue des champions. Thomas Tuchel a déjà annoncé sa retraite et souhaite quitter le club munichois la tête haute. Harry Kane, qui a marqué 14 buts contre Arsenal au cours de sa carrière, est également très motivé.

Tu peux parier sur la victoire des Londoniens avec une cote de 1,88. 1xBet estime les chances des visiteurs à 4,21, tandis que la cote pour un match nul est de 4,065.

Real Madrid vs Manchester City

La lutte entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions peut être qualifiée de nouveau classique européen. Le Real Madrid et Man City se rencontrent aux éliminatoires pour la troisième saison consécutive et pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années.

L’équipe de Guardiola s’est imposée lors de deux de ses trois derniers matches, mais il ne sera pas facile d’améliorer cette statistique. City n’a pas brillé dans les matches au sommet cette saison et souffre de l’instabilité d’Erling Haaland.

Le Real Madrid n’a pas encore perdu à domicile, mais ne peut toujours pas être considéré comme un favori, même dans le choc à Santiago Bernabéu : 1xBet estime la victoire des Madrilènes à 2,94, la victoire de Man City à 2,447, et un match nul peut te rapporter le plus grand profit avec la cote de 3,75.

PSG vs FC Barcelone

Kylian Mbappé dira ses adieux au PSG cet été, mais pour l’instant, il est l’arme principale des Parisiens et le leader qui peut mener le club au sacre en Ligue des champions pour la première fois de son histoire. L’attaquant de 25 ans sait comment dominer dans un affrontement avec le Barça – il y a 3 ans, il a claqué 4 buts en 2 matchs contre les Catalans et a contribué de manière décisive au succès français en huitième de finale de la LDC.

Pour le FC Barcelone, arrêter Mbappé sera la tâche la plus importante. Les Catalans comptent sur le très talentueux Pau Cubarsí, âgé de 17 ans, et l’expérimenté Français Jules Koundé pour mener à bien cette mission. Pedri et Frenkie de Jong sont proches de quitter l’infirmerie, ce qui augmente les chances du Barça de prendre le dessus sur le puissant milieu de terrain du PSG.

Les analystes de 1xBet considèrent les Parisiens comme des favoris du match à domicile : la cote pour une victoire du PSG est de 1,994, pour une victoire du FC Barcelone - 3,8, et le résultat le moins probable est un match nul avec la cote de 3,985.

