Les formateurs en atelier sur le système MIDAS

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du mode de gestion des frontières dans le nord du Bénin, le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration, Florent Edgard Agbo a procédé ce lundi 18 janvier 2021 au lancement de la formation des formateurs à l’utilisation du système MIDAS (Migration Information and Data Analysis System). L’activité a eu lieu au siège de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Cotonou.

Du 18 au 21 janvier 2021, les officiers de l’immigration formateurs vont être formés à l’utilisation du Système d’Information et d’Analyse des Flux Migratoires (SIAFM/MIDAS) en prélude à son installation à la frontière de Malanville. Ce système de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) permet la collecte, le traitement et le partage des informations sur les migrants. Selon la Chargée de Bureau par intérim de l’OIM, Mme Laurelle Hounsounou, c’est un impératif pour les Etats de disposer de moyens de collecte et d’analyse au point.

« L’analyse des données collectées permet non seulement d’évaluer l’ampleur des mouvements transfrontaliers afin d’ajuster l’affectation des ressources humaines et financières aux postes mais aussi, elle a une finalité sécuritaire et de développement », a-t-elle déclaré. Le MIDAS constitue également une réponse à la problématique des données statistiques et leur sauvegarde.

L’atelier de formation des formateurs à l’utilisation du système MIDAS est la troisième composante du projet de renforcement du mode de gestion des frontières dans le nord du Bénin. Un projet financé par le Japon dans le cadre du budget supplémentaire au titre de l’année 2018 à hauteur de 500 000 dollars US.

« La première composante qu’est l’évaluation du mode de gestion des frontières terrestres a été menée entre les mois d’août et septembre 2019. Elle a été conduite au niveau des 16 frontières terrestres officielles. La deuxième composante a constitué au calibrage des besoins informatiques pour le bon fonctionnement du MIDAS pour le poste-frontière de Malanville et la DEI où il y aura le serveur central sans oublier un accompagnement en matériels de travail », a expliqué Mme Laurelle Hounsounou.

La formation sera suivie d’une duplication sur le site du PCJ (Poste de Contrôle Juxtaposé) de Malanville où le, MIDAS est déjà fonctionnel du côté du Niger.

Procédant à l’ouverture des travaux, le Directeur de l’Emigration et de l’Immigration a souligné que « la gestion des frontières est une préoccupation de taille pour le gouvernement du Président Patrice Talon ». L’accompagnement du gouvernement japonais à travers l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) vient donc à point nommé.

« Face aux réalités sécuritaires au nord du Nigéria, au Niger, au Burkina Faso, il est très important pour le Bénin d’être informé au mieux sur ce qui se passe au niveau de ses frontières en termes de mouvement de personnes », a affirmé M. Agbo.

Il a exprimé sa gratitude au peuple japonais pour le financement du projet de renforcement du mode de gestion des frontières dans le nord du Bénin.

Akpédjé Ayosso

18 janvier 2021 par