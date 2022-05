Les filles des filières techniques reçoivent des bourses

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé et son collègue de l’Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Chabi ont procédé à la remise des bourses d’études aux meilleures filles des filières techniques industrielles et agricoles des lycées techniques du Bénin. La cérémonie a eu lieu, vendredi 27 mai 2022, au Lycée Agricoles Médji de Sékou en présence de Mme Djaoudath Alidou, Coordonnatrice du Projet SWEDD, et de Jean-Claude Codjia, Préfet de l’Atlantique.

Les meilleures filles des filières techniques industrielles et agricoles des lycées techniques du Bénin bénéficient de bourses d’études. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie du projet SWEDD (Projet d’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique au Sahel). L’objectif est d’accompagner et d’encourager les filles des filières techniques industrielles et agricoles des lycées techniques. Il s’agit entre autres du Génie mécanique, civil, électrique et des filières des Sciences et techniques industrielles et agricoles. Ces filières ont été longtemps considérées comme réservées au sexe masculin.

Les filles bénéficiaires de bourses ont été sélectionnées dans plusieurs lycées techniques du Bénin suivant des critères bien définis. Chaque boursière percevra annuellement une somme de 270.000 FCFA. Le gouvernement de Patrice Talon mène depuis des années, des actions en faveur de la formation, la promotion et l’autonomisation économique des femmes et des filles au Bénin.

A.Ayosso

