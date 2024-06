Les falsificateurs contournent l’interdiction des boissons alcoolisées en sachets

Suite à la récente décision d’interdiction des boissons alcoolisées en sachets plastique, les contrefacteurs ont trouvé une solution pour continuer leur commerce illégal. Ils ont opté pour le conditionnement des boissons alcoolisées dans de petites bouteilles.

La production, l’importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastique sont interdites sur toute l’étendue du territoire national depuis le 17 mai 2024. Les services compétents du ministère de l’industrie et du commerce ont entamé une opération de contrôle dans plusieurs communes du Bénin. Face à ce contrôle, les falcificateurs ont adopté une nouvelle méthode qui consiste à conditionner les boissons alcoolisées dans de petites bouteilles. Ce qui leur permet de contourner la décision prise par le gouvernement béninois à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce. La mise en place de cette nouvelle stratégie de contournement pose un défi majeur pour les autorités béninoises.

La fabrication et la distribution de ces boissons se font souvent de manière clandestine. Vendues à bas prix et facilement accessibles, ces boissons alcoolisées ne sont pas sans conséquence sur la santé des consommateurs.

Il est nécessaire que les efforts pour éradiquer ce commerce illégal se poursuivent et s’intensifient dans toutes les communes du Bénin.

