Les évêques du Bénin sur les lieux du drame de Sèmè-Kraké

Le clergé catholique sur les lieux du drame de Sèmè-Kraké. Vendredi 29 septembre 2023, Mgr Roger Houngbédji, président de la Conférence épiscopale du Bénin a conduit une délégation des évêques sur le site de l’incendie meurtrier qui a coûté la vie à 36 personnes selon les chiffres officiels. La CEB au cours de cette visite a lancé un appel aux familles éplorées, et à toute la population béninoise.

Le drame survenu à Sèmè-Kraké selon les évêques, rappelle « la fragilité de la vie, un précieux don de Dieu ». « C’est un rappel poignant de notre responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres. Chacun de nous est appelé à prendre une part active dans la protection de sa propre vie, ainsi que dans la protection de la vie de nos proches. C’est notre devoir sacré envers le Créateur qui nous a confié ce précieux don qu’est la vie », a laissé entendre Mgr Roger Houngbédji. Il a lancé à cette occasion, un « appel pressant » aux victimes et à tous les citoyens béninois pour une plus grande responsabilité dans la préservation des vies et des biens. « Soyons vigilants et prenons des mesures de sécurité appropriées afin que de telles tragédies puissent être évitées à l’avenir », a exhorté le président de la CEB. Les évêques du Bénin n’ont pas manqué d’encourager le gouvernement à accélérer les mesures prises pour réglementer et sécuriser le commerce de produits pétroliers dans le pays.

Avant de se rendre sur les lieux du drame, les évêques ont eu un moment de recueillement dans l’église catholique de Sèmè-Kraké, où ils ont prié pour le repos des âmes des victimes.

