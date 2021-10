Les étudiants réclament justice pour Eloi Dogo

Réunis devant le grand portail de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), les étudiants ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à l’assassinat de leur camarade, Eloi Dogo, jeudi 21 octobre dernier. Ils ont invité au cours du mouvement pacifique de protestation, le chef de l’Etat et les responsables à divers niveaux à prendre les mesures nécessaires afin que ces actes barbares ne se répètent plus.

Dire non à la vindicte populaire et inviter les autorités judiciaires à prendre leur responsabilité, c’est l’objectif du mouvement de protestation des étudiants. Les manifestants ont profité de l’occasion pour rendre hommage à leur camarade, Eloi Dogo, étudiant en 3ème année à l’Université de Parakou (UNIPAR), lynché et tué ensuite par une foule surexcitée à Parakou.

Selon les manifestants, la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montre que des policiers étaient présents sur les lieux, mais n’ont pas sauver l’étudiant de la vindicte populaire. Tout en réclamant justice pour Eloi Dogo, les étudiants exigent que ces policiers soient punis, voire radiés des effectifs.

Ils invitent les autorités à prendre des lois et éviter que ces actes barbares ne se répètent.

Dans cette affaire, un chef quartier et un conducteur de taxi-moto ont été arrêtés et placés en garde.

F. A. A.

29 octobre 2021 par ,