Les étudiants mobilisés pour la vaccination Covid-19

Le gouvernement a organisé une séance de sensibilisation autour de la campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19 à l’endroit des étudiants des universités publiques et privées. La séance s’est déroulée, mercredi 15 mars 2022, à l’université HECM Jéricho.

Les étudiants des universités publiques et privées ont été faits ambassadeurs de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en cours au Bénin. C’est à travers une séance de sensibilisation et de mobilisation tenue, mercredi 15 mars 2022, sur le site Jéricho de l’université HECM. Des communications sur l’importance de la vaccination ont été présentées aux étudiants.

Selon la représentante des étudiants, Skarlène da Matha, la rencontre permettra de mettre fin aux préjugés liés à la fiabilité et à l’efficacité des vaccins.

« Rassurez-vous chers étudiants, les vaccins utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. Je vous invite à un engagement personnel afin de mobiliser vos camarades, vos parents et amis et toute la communauté à se faire vacciner », a exhorté la représentante du Directeur Général de l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP), Dr Anita Wadagni.

Le député AKE Natondé, président fondateur de l’Université HECM a invité les étudiants à « ne point céder à la peur mais à se faire vacciner pour se protéger contre la Covid-19 ».

Pour la Coordonnatrice des Projets REDISSE-PPRC, Fidélia HINSON, la vaccination est un moyen sûr et efficace pour lutter contre la Covid-19.

M. M.

17 mars 2022 par ,