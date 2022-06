Les épreuves officiellement lancées à Ouidah

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, et son collègue en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, ont officiellement lancé les épreuves de l’examen du baccalauréat session de juin 2022 ce lundi 20 juin 2022. C’est le Ceg1 de Ouidah qui a accueilli cette année, le lancement au plan national des épreuves.



Les épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat ont démarré, ce lundi 20 juin, sur toute l’étendue du territoire national. 77 416 candidats répartis dans 133 centres de composition affrontent les différentes épreuves. Cet effectif selon les statistiques est en baisse par rapport à l’année 2021, 82 958 candidats, soit 6,68% de régression.

Au centre du Ceg1 de Ouidah qui a accueilli le lancement officiel, 558 candidats dont 302 filles composent dans les séries C, D, G1, G2 et G3.

Les ministre Yayi Ladékan et Kouaro Chabi avaient à leurs côtés le préfet de l’Atlantique, Jean Claude Codjia et le premier adjoint au maire de Ouidah, René Cakpovi Gnida.

Après le lancement officiel au Ceg1, les autorités ont parcouru les quelques centres de composition pour s’enquérir du bon déroulement de l’examen.

