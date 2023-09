Les enseignants du primaire en Journée pédagogique le 13 prochain

Le Ministre des enseignements maternel et primaire a informé les enseignants y compris les Aspirants au Métier d’Enseignant de la date de tenue de la journée pédagogique de réflexion et de concertation des enseignants.

La journée pédagogique de réflexion et de concertation des enseignants de la maternelle et du primaire organisée en prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le mercredi 13 septembre 2023, a informé le Ministre des enseignements maternel et primaire dans un communiqué en date du 30 août 2023.

« Le rassemblement des participants se fera dans chaque circonscription scolaire, sur un site identifié par le Chef de Région Pédagogique », a indiqué Salimane Karimou.

Le ministre invite les Directeurs départementaux des Enseignements Maternel et Primaire et les Chefs Régions Pédagogiques à prendre les dispositions pour le bon déroulement de la journée pédagogique de réflexion et de concertation.

M. M.

31 août 2023