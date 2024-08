Les enseignants AME invités à confirmer leur disponibilité

Dans le cadre de leur prise en compte pour l’année scolaire 2024-2025, et en prélude aux redéploiements à opérer pour pourvoir aux postes vacants, chaque Aspirant au métier d’enseignant (AME) déployé et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024 est invité à confirmer sa disponibilité à servir au titre de l’année scolaire 2024-2025.

Cette confirmation, attendue sur la plateforme https://educmaster.bj démarre le jeudi 29 Août 2024 et prend fin au plus tard le Samedi 07 Septembre 2024 à minuit, selon un communiqué signé du Directeur de Cabinet du MESTFP.

Les AME qui ne vont pas confirmer leur disponibilité « seront considérés comme démissionnaires et traités comme tels », a mis en garde Garba Ayouba, le Directeur de Cabinet du MESTFP.

Voici la procédure à suivre pour confirmer sa disponibilité à servir au titre de la rentrée scolaire 2024-2025 :

1. se rendre sur la plateforme EducMaster https://educmaster.bj via un navigateur WEB et se connecter par ses identifiants et mot de passe (se rapprocher de son chef d’établissement en cas d’oubli de l’identifiant et/ou mot de passe) ;

2. se rendre sur son espace personnel :

Menu : Gestion administrative > Mon espace ; et

3. confirmer sa disponibilité à servir au titre de l’année scolaire 2024- 2025.

M. M.

29 août 2024 par ,