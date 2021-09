Les doléances de Yayi à Talon

L’ancien chef de l’Etat Yayi Boni a échangé avec l’actuel président de la République Patrice Talon, ce mercredi 22 septembre 2021, au Palais de la Marina à Cotonou. Une rencontre au cours de laquelle, l’ex chef de l’Etat a fait des doléances.

Cinquante minutes. C’est le temps qu’a duré l’entretien entre l’ex président béninois Yayi Boni et son successeur Patrice Talon.

A la rencontre tenue ce mercredi 22 septembre à la Présidence de la République, l’ex chef d’Etat Yayi Boni a fait des doléances à l’endroit de son successeur Patrice Talon.

Yayi Boni a plaidé, entre autres, pour la libération des personnes en prison dont Réckya Madougou, l’ex candidate recalée du parti d’opposition Les Démocrates, et le professeur Joël Aïvo.

Boni Yayi a également plaidé pour le retour des exilés. « Moi, je demande et c’est lui (Patrice Talon, ndlr) qui décide », a confié Yayi Boni, à sa sortie de l’audience.

M. MENSAH

22 septembre 2021 par