Les deux nouveaux membres du conseil électoral installés

Le Conseil électoral est désormais au complet ! Mme Laurentine Adossou Davo (remplaçante de M. Koffi Adolphe Djiman) pour le compte du Président de la République et M. François Adebayo Abiola (remplaçant de M. Boukary Adam Soulé) pour le compte de la minorité, parlementaire sont officiellement entrés en fonction. Les deux membres remplaçants des démissionnaires ont prêté serment, mercredi 22 septembre 2021, à l’annexe de la Présidence en présence du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du ministre de la Justice, du ministre de l’intérieur et d’autres invités.

Le Président de la République, Patrice Talon a pris acte du serment des deux nouveaux membres avant de les renvoyer à l’exercice de leurs fonctions. Le chef de l’Etat s’est réjoui de l’opérationnalisation de la CENA nouvelle mouture prête à continuer l’organisation d’élections qualitatives.

Avant la prestation de serment proprement dite, le Secrétaire général du Gouvernement Monsieur Edouard Ouin-Ouro a donné lecture du décret N° 2021-414 du 28 juillet 2021 portant nomination des membres du Conseil électoral au sein de la Commission électorale nationale autonome.

Le Conseil électoral est composé de cinq membres à savoir Sacca Lafia (Président), Sanni Gounou, Nicolas Luc Aurelien Assogba (qui ont prêté serment le 14 juillet dernier devant le Président de la République), Koffi Adolphe Djiman et Laurentine Adossou Davo (dont le serment a été reçu le 22 septembre 2022).

Selon la loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le Conseil électoral a pour missions, entre autres, de veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes, de superviser les opérations de vote et la centralisation des résultats, de procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, de publier les résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du président de la République et de les transmettre à la Cour constitutionnelle puis de proclamer les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux.

