Les députés votent la loi rectificative des finances, gestion 2022

La loi rectificative des finances, gestion 2022 de l’Etat a été votée, mercredi 02 novembre 2022, par les députés présents et représentés à la session budgétaire. C’est en présence du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

Dans un contexte économique marqué principalement par la hausse des prix liée à la guerre russo-ukrainienne ; des implications budgétaires liées aux mesures de soutien du pouvoir d’achat des ménages face aux effets de la guerre et des menaces sécuritaires dans la région ouest-africaine, le gouvernement du Bénin a sollicité un collectif budgétaire.

Les mesures de soutien sont, entre autres, l’exonération de la TVA sur les huiles végétales importées ou produites localement, sur la farine de blé importée ou produite localement ; l’abattement de 50% sur le coût frets maritimes et de 2/3 sur les frets aériens pour le calcul des droits de douane à liquider, l’exonération sous forme de subvention des produits pétroliers.

Le projet de loi de finances rectificative s’équilibre, en ressources et en charges, au montant de 2..956,661 milliards de FCFA contre 2.541,203 milliards de FCFA initialement prévus, soit une hausse de 16,3%..

Il est noté un niveau de déficit global prévisionnel de 5,6% contre 4,5% dans la loi de finances initiale de 2022.

Une évolution croissante soit 41,43% des dépenses sociales prioritaires en lien avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026) a été notée en 2022 contre une moyenne de 27,6% sur la période 2006-2015.

Les députés députés présents et représentés à la session budgétaire à l’unanimité la loi rectificative. Le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a salué les députés pour l’adoption du collectif budgétaire.

