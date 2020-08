Les députés préoccupés par qualité des services de MTN

Une série de 6 questions orales sur la qualité des services du réseau de téléphonie mobile MTN sont adressées au gouvernement ce lundi 24 août 2020 sur initiative de 21 députés.

Questions au gouvernement

1/Un réseau Gsm peut-il commercialiser une offre sans en informer l’Arcep et en avoir l’autorisation ?

2/Au regard de la réglementation en vigueur, MTN est-il fondé à agir directement sur les comptes mobiles des abonnés de communications électroniques ? Si non quelles sont les sanctions y prévues et quelles sont les mesures prises par l’Arcep pour réparer les différents préjudices subis ?

3/ Quelles dispositions le gouvernement prend-t-il pour remédier à ce genre de désagréments, lesquels, ajoutés à la mauvaise qualité des services de ce réseau, mettent à mal les échanges et le monde des affaires ?

4/Comparativement à d’autres pays de la sous-region, le constat est clair que les abonnés béninois du réseau MTN payent cher pour une qualité de service peu satisfaisante. Quelle est la politique du gouvernement pour l’amélioration de la qualité des services de ce réseau et la réduction des tarifs ?

5/ À quand la couverture globale du territoire national du réseau MTN, quand on considère sa durée d’existence et son chiffre d’affaires ?

6/ Au regard de l’accroissement démographique du Bénin, ne est-il pas opportun d’envisager un contrat avec d’autres prestataires pour renforcer la concurrence et une meilleure prestation dès lors que ces opérateurs semblent considérer notre pays comme terre conquise en flouant au pied les textes de la République ?

M.M.

24 août 2020 par