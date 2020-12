Les députés français disent ‘’Oui’’ au retour des biens au Bénin

Le compte à rebours commence ! Les députés français ont adopté, ce jeudi 17 décembre 2020, à la quasi-unanimité : 48 voix pour, aucune contre et seulement deux abstentions, la loi sur la restitution des biens culturels au Bénin. Selon le texte voté, un délai d’une année, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, est accordé à la France pour remettre au Bénin les 26 œuvres du trésor de Béhanzin.

Le projet de loi avait été soumis au Sénat qui a proposé de créer une structure chargée de « mieux encadrer scientifiquement » les restitutions futures. Le gouvernement et la majorité ont refusé la proposition. C’est le parlement qui vient d’avoir le dernier mot grâce au vote intervenu ce jeudi.

Les 26 pièces seront transférées bientôt au musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey.

M. M.

17 décembre 2020 par