Les demi-finales de la Coupe de l’Indépendance ce jour à Porto-Novo

Les tennismen béninois sont en compétition depuis mardi dernier, ils prennent part à la coupe de l’Indépendance de tennis qui se déroule au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Le coupo d’envoi de la coupe de l’indépendance de tennis se déroule depuis le mardi 20 juillet dernier, au stade Charles de Gaulle et prendra fin demain. Plusieurs joueurs notamment dans les catégories des 12, 16 ans et moins (filles et garçons) sans oublier les seniors Hommes et Dames y prennent part. Hier, jeudi 22 juillet 2021, c’était l’étape des quarts de finale chez les seniors Hommes avec des affiches alléchantes.

En confrontation avec Bokini Nicolas, Sylvestre Monnou s’est imposé sans grande difficulté en deux sets 6/2, 6/3. Codjo Charle a quant lui, courbé l’échine face à Gandonou Prince 6/1, 6/7, 7/5. Noudogbessi Sodick a descendu Théophile Sègodo 6/3, 4/6, 6/4. Et le dernier match des quarts a mis aux prises, Sègodo Jean avec Housinou Lionel. Face au jeune Lionel Hounsinou, Jean Sègodo a démontré qu’il a de la ressource. Logiquement, il s’impose en deux sets 6/3, 6/3. Ce vendredi, il y aura les demi-finales. Chez les dames également, des matches se sont déroulés. Cette compétition qu’organise la Fédération béninoise de tennis est l’une des activités priorisées par le comité exécutif dirigé par Jean-Claude Talon puisqu’elle apporte une plus-value aux joueurs qui en ont besoin pour se mettre en jambe. Ceci pour mieux aborder des compétitions sur le plan continental et international.

Les matchs du jeudi chez les dames

Dans le tableau féminin, lors de la première demi-finale, Carmène Kpadonou a battu Frida 1/6, 6/4, 6/0. La seconde demi-finale opposera les sœurs Emeline et Eleaza Honfoga aujourd’hui. A l’étape précédente, Eleaza Honfoga a pris le meilleur sur Stephie Houngbo 9/1. Dans leur match, Saïdath Ponthy a surclassé Emeline Honfoga 7/5, 7/5.

En demi-finale ce vendredi, Sylvestre Monnou est opposé à Prince Gandonou dans le tableau masculin seniros messieurs en demi-finale. Dans l’autre match, Noudogbessi Sodick finaliste du récent tournoi dénommé Coupe de la fédération qu’il a perdu face Sylvestre Monnou, joue contre Jean Sègodo.

Les résultats des quarts

Seniors hommes

Monnou Sylvestre # Bokini Nicolas 6/2, 6/3

Gandonou Prince # Kodjo Charles 6/1, 6/7, 7/5

Noudégbessi Sondick # Sègodo Théophile6/3, 4/6, 6/4

Sègodo Jean vs Housinou Lionel 6/3, 6/3

23 juillet 2021