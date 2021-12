Les décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement s’est réuni ce mercredi 22 décembre 2021 en séance ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décrets ont été adoptés.

Il s’agit du décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour examen et vote, du projet de loi portant organisation de l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin ; du décret portant approbation des statuts de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés ; du décret portant approbation des statuts du Fonds national de la Microfinance ; et du décret portant modification des statuts et nomination des membres du Conseil d’administration de la Société de gestion des marchés autonomes.

A.A.A.

22 décembre 2021 par