Les décisions du Comité Exécutif de la CAF

Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni le mardi 30 juin 2020 par visioconférence pour échanger sur les compétitions africaines et d’autres questions connexes du fait de la pandémie du Covid-19. Au terme de la réunion, le comité a pris plusieurs décisions.

Au nombre des décisions prises par le Comité Exécutif de la CAF,

il y a le report de la Coupe d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021 pour janvier 2022 et celui du Championnat d’Afrique des Nations Total Cameroun 2020 pour janvier 2021.

Selon le président de la CAF, Ahmad Ahmad, « le Comité Exécutif de la CAF est satisfait des autorités camerounaises pour leur engagement dans l’accueil des deux compétitions ». « Le Cameroun est prêt à accueillir l’une ou l’autre compétition et respecte le calendrier prévu », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les compétitions Interclubs 2019/2020 à savoir la Ligue des Champions de la CAF Total et la Coupe de la Confédération de la CAF Total, elles reprendront en septembre sous le format « Final Four ». Chaque demi-finale sera disputée en un match unique. Pour le Final Four de la Ligue des Champions de la CAF, le comité n’a pas encore retenu le lieu.

Le Final Four de la Coupe de la Confédération de la CAF aura lieu au Maroc. En raison de la situation sans précédent, l’édition 2020 de la Coupe d’Afrique des Nations féminine a été annulée.

Le Comité Exécutif a annoncé le lancement de la Ligue des Champions Féminine de la CAF dès 2021. « Le format de la compétition ainsi que d’autres détails autour de l’évènement seront communiqués en temps opportun », informe le comité.

L’édition 2020 ‘’CAF Awards’’ annulée

Selon le Comité Exécutif de la CAF, une réunion avec les commissions d’organisation des Coupes d’Afriques des Nations Jeunes et les Unions de zone a été proposée afin de finaliser les dispositions pour les tournois zonaux qualificatifs. Quant à la CAN U-17, elle aura lieu en juillet 2021.

S’agissant de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2020, suite au retrait de l’Ouganda à l’organisation de l’évènement, un nouvel appel à candidatures sera lancé pour l’accueil du tournoi final en 2020 ou 2021.

Au cours de la réunion, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a félicité le gouvernement de la République arabe d’Égypte dirigé par Son Excellence Abdel Fattah El Sisi, qui a apposé sa signature le 24 juin 2020 à l’accord de siège de la CAF.

« Avec ce nouvel accord, la CAF et ses employés bénéficieront des immunités et privilèges accordés aux missions diplomatiques sur le territoire de la République arabe d’Égypte, conformément à la Convention de Vienne de 1961 », souligne le comité.

Le comité a aussi décidé du report de la 42e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF pour décembre 2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Conformément aux recommandations du Comité de Gouvernance de la CAF, l’Assemblée Générale Elective se tiendra le 12 mars 2021.

L’édition 2020 ‘’CAF Awards’’ a été annulée.

Le groupe Pickalbatros, partenaire majeur de l’événement, a réitéré son engagement contractuel pour les deux prochaines éditions.

Aide financière aux Associations Membres

Une aide financière supplémentaire de la CAF de 16,2 millions USD a été allouée pour alléger le fardeau des Associations Membres dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Chaque Association Membre recevra un montant de 300 000 USD.

Par ailleurs, lors de cette réunion la nomination du marocain Ali Aissaoui en tant que Directeur Commercial a été confirmée. Il était précédemment directeur du Développement Commercial du FC Barcelone.

Le Comité a aussi fait le point du projet « Transform CAF 2021 ». Lancé en février dernier, le projet a connu une avancée significative. L’administration de la CAF va poursuivre la mise en œuvre des points essentiels vers la réalisation des objectifs dudit projet.

AAA.

30 juin 2020 par