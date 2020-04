Les agents contractuels du ministère de l’économie et des finances de la promotion 2014 redéployés dans d’autres ministères en juillet 2019 ont jusqu’au 08 mai prochain pour signer leurs contrats. L’annonce a été faite au cours de la conférence de presse animé ce vendredi 24 avril 2020 par le directeur de la règlementation et du suivi des carrières du ministère du travail et de la fonction publique.

Lors de la conférence de presse de vendredi dernier, le directeur de la règlementation et du suivi des carrières du ministère du travail et de la fonction publique Eric Ayinanon a invité les agents concernés à aller signer leurs contrats au niveau des ministères d’accueil. Faute de quoi, ils seront considérés comme démissionnaires.

A en croire le directeur de la règlementation et du suivi des carrières, le ministre du travail et de la fonction publique a saisi tous ses collègues bénéficiaires du redéploiement pour que ces derniers puissent transmettre les projets de contrats signés le 08 mais 2020 au plus tard, afin que la situation administrative et financière de ces agents puisse être finalisée dans un délai raisonnable. « Si les intéressés ne signent pas de contrat, on ne peut pas leur payer un salaire », a-t-il averti.

Eric Ayinanon a souligné que passé le délai de 08 mai, le ministère du travail et de la fonction publique va rendre compte au Conseil des ministres pour décision à prendre.

Sous la coordination du ministre du travail, un dispositif de traitement accéléré de ces contrats est mis en place, a-t-il informé avant de préciser qu’un autre dispositif spécial est mis en place sous la coordination du ministre du travail et de la fonction publique et son collègue de l’économie et des finances pour que les intéressés soient satisfaits dans un délai raisonnable. Pour preuve, il a rappelé que les 07 qui ont accepté ont déjà leurs contrats validés au niveau du Trésor public.

