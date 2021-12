Les conducteurs administratifs se forment en maintenance préventive

Les Conducteurs de Véhicules Administratifs (CVA) au niveau central du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) sont en atelier de renforcement de capacité du 07 au 10 décembre 2021.

‘’Les bonnes pratiques et l’utilisation correcte des véhicules’’. Tel est le thème de l’atelier de formation ouvert ce mardi 07 décembre 2021 à l’Infosec de Cotonou à l’endroit des Conducteurs de Véhicules Administratifs (CVA) au niveau central du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) sous l’égide de la Direction Planification, de l’Administration et des Finances (DPAF). La formation permettra aux conducteurs de véhicules administratif en service au ministère d’approfondir leur connaissances en ce qui concerne la maintenance préventive, de mieux connaître leur véhicule sur le plan mécanique ; de respecter et suivre les règles de sécurité au volant pour l’objectif ZÉRO ACCIDENT ; d’avoir un bon comportement envers les cadres et autorités que le conducteur est chargé de transporter.

Au lancement de la formation qui prend fin, vendredi 10 décembre 2021, Zakariyaou Aboudou Mamam, directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances a expliqué qu’il s’agit de rappeler au conducteur la nécessité d’une bonne connaissance de son véhicule, de son bon fonctionnement, du respect du Code de la route et l’observance des règles de bonne conduite car « un bon accomplissement de la mission du CVA passe non seulement par une vérification quotidienne du bon fonctionnement du véhicule et de ses organes, des contrôles techniques obligatoires réglementaires, mais aussi par une maîtrise du code de la route ».

