Les commerçants appelés à dénoncer les contrôleurs rançonneurs

Dans le cadre du suivi de la cherté de la vie, des contrôles inopinés sont organisés par les services du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC). Mais des individus se font passer pour des agents du MIC et proposent aux commerçants de leur éviter les contrôles en contrepartie d’un paiement par mobile money, a alerté le MIC dans un communiqué en date du 1er juillet 2022.

La Ministre de l’Industrie et du commerce rappelle à l’attention des opérateurs économiques que des « individus mal intentionnés s’immiscent dans les activités de contrôle organisées dans le cadre du suivi de la cherté de la vie ».

« Ces individus qui se font passer pour des agents de contrôle du Ministère de l’Industrie et du Commerce rançonnent les commerçants. Leur mode opératoire consiste à initier des appels pour prévenir d’un éventuel contrôle. Ils proposent aux commerçants qui voudront éviter des contrôles, une contre-partie financière par mobile money », alerte la Ministre de l’Industrie et du commerce dans un communiqué en date du 1er juillet 2022 signé par le secrétaire général.

La ministre appelle les commerçants à la vigilance et à « dénoncer de pareils agissements à travers le numéro vert ‘’113’’ ou en déposant une plainte dans les commissariats d’arrondissement les plus proches ».

M. M.

6 juillet 2022 par ,