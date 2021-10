Les combats ont repris dans la région éthiopienne de l’Afar après un mois de trêve entre les forces fédérales et les rebelles du Tigré, a annoncé l’AFP se référant à ses sources humanitaires.

Selon leurs informations, les combats sont menés depuis le 12 octobre à l’est de l’État de l’Afar, où il y a un mois, les rebelles avaient pris un certain nombre de positions. Getachew Reda, porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a annoncé à l’AFP que "les forces ennemies croulent et sont en déroute dans certaines parties de l’Afar". Selon lui, les combats sont menés près de la frontière administrative entre les États de l’Afar et de l’Amhara. L’AFP indique que ces informations n’ont pas pu être vérifiées d’une manière indépendante.

Selon le site somalien Garowe, cela fait déjà trois jours que les combats sont menés dans l’État de l’Amhara, voisin de l’État de l’Afar, entre les forces fédérales et les rebelles du Tigré. "Après 72 heures de combat, nos forces ont réussi à repousser les forces fédérales et leurs alliés, affirme Getachew Reda relayé par Garowe. Nous avons réussi à prendre de nouvelles positions."

Les forces fédérales ont repris leur offensive contre les rebelles du Tigré le 7 octobre, soit trois jours après la réélection d’Abiy Ahmed au poste de premier ministre. Son Parti de la Prospérité a remporté une victoire décisive aux élections législatives. Le nouveau gouvernement éthiopien a prêté serment le 4 octobre dernier.

(AFP)

