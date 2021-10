Les clarifications du ministre de la santé

Après le vote de la loi portant modification de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction par les députés au petit matin de ce jeudi 21 octobre 2021, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a lors d’un point de presse, expliqué le bien-fondé de cette loi modificative qui vient assouplir la précédente.

« Au Bénin près de 200 femmes meurent chaque année des suites des complications de l’avortement clandestins et plusieurs familles continuent de pleurer la perte d’un enfant, d’une épouse, d’une mère partie tragiquement à la suite d’un avortement compliqué », a expliqué le ministre de la santé lors de son point de presse. C’est donc pour assainissement le secteur de la santé à travers la promotion des soins de qualité que le gouvernement a pris ses responsabilités en soumettant aux députés qui viennent de l’adopter une modification notamment de l’article 17 de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction qui autorisait l’avortement seulement lorsque la grossesse met la vie et la santé de la femme enceinte en danger, lorsque la grossesse est le fruit d’un viol ou de l’inceste ou encore lorsque l’enfant à naître présente une affection grave.

Insistant sur le fait que les avortements clandestins se soldent souvent part des complications ou des pertes en vies humaines dont la majorité des cas concerne les femmes qui sont encore dans la fleur de l’âge, Benjamin Hounkpatin est convaincu de ce que l’ensemble du personnel médical qui au quotidien est confronté à la prise en charge de ces complications va bien accueilli l’acte posé par les députés.

Mieux aujourd’hui « avec le vote de la nouvelle loi qui participe de la préservation de la santé et de la vie de nos jeunes filles, de nos sœurs, de nos épouses et de nos mères, le recours à l’avortement peut se faire à la demande de la gestante dans des conditions bien précises », a-t-il indiqué.

D’après le ministre, l’article 17.1 de la loi modificative dispose : « à la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l’intérêt de la femme et ou de l’enfant à naître ».

La mise en place de cet arsenal juridique innovant, dira le ministre, vient donc soulager les peines de nombreuses femmes qui face à la détresse d’une grossesse non désirée se trouve obliger de mettre leur vie en jeu par des pratiques d’interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées.

Par ailleurs, le gouvernement s’attèlera à poursuivre le travail sur le renforcement et la prévention des grossesses non désirées à travers l’éducation de base, les efforts de communication sur la sexualité, la disponibilité et la promotion des services de contraception, la promotion de l’éducation sexuelle intégrée dans les collèges et les universités, les efforts pour la parenté responsable », a conclu Benjamin Hounkpatin.

Juliette Mitonhoun

