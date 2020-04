Les chefs d’États de l’Uemoa en session extraordinaire lundi

Face à la pandémie du Coronavirus, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) projettent une session extraordinaire le lundi 27 avril prochain.

Ladite session selon nos sources, va se dérouler par vidéoconférence. Placée sous la présidence de Allassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire, cette rencontre sera l’occasion pour les dirigeants de la sous-région d’échanger sur les réponses à apporter à cette maladie sur les plans sanitaire, et économique. Les actions efficaces à engager afin de limiter la propagation de la pandémie seront également discutées.

