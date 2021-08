Les championnats nationaux 2021 d’escrime lancés

L’esplanade intérieure du stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou abrite depuis ce vendredi 13 août et ce jusqu’au dimanche 15 août 2021, l’édition 2021 des championnats nationaux d’escrime.

Plus d’une cinquantaine de jeunes escrimeurs et escrimeuses de 9 à 18 ans venus de tout le Bénin prennent part aux championnats d’escrime, édition 2021. Ces épéistes proviennent des lycées et collèges et vont combattre durant 48 heures. Le top a été donné pour les combats ce vendredi 13 août 2021 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou.

L’objectif de cette édition 2021 des championnats nationaux d’escrime est de préparer les filles et garçons à assurer la relève en matière d’escrime et représenter valablement le Bénin aux compétitions régionales et internationales dans la discipline, selon Jacques Okoumassoun, président de la Fédération Béninoise d’Escrime.

L’escrime est une discipline sportive olympique qui consiste à toucher avec la pointe ou le tranchant d’une arme blanche (épée, sabre, fleuret) les parties valables de son adversaire en prenant soin d’éviter en retour d’être touché. Les épreuves sont individuelles ou par équipes.

Aux championnats nationaux du Bénin, édition 2021, seule l’épée sera utilisée par les jeunes escrimeurs et escrimeuses en compétition.

Le public est invité à faire un tour au stade de l’amitié les 13, 14 et 15 août 2021 pour découvrir une discipline de combat ou soutenir les jeunes talents pour ceux qui connaissent déjà l’escrime.

M. M.

13 août 2021 par ,