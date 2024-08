Les championnats départementaux démarrent demain jeudi

Les championnats départementaux de tennis édition 2024 démarrent demain jeudi 15 août 2024 au niveau des six ligues départementales. La compétition qui précède le champioonat national se déroulera jusqu’au dimanche 18 août.

Les championnats départementaux de tennis se déroulent sous le contrôle de la Fédération Béninoise de Tennis (FBT), présidée par Jean-Claude Talon, ces championnats se tiendront simultanément dans six ligues départementales du pays. Plusieurs centaines de joueurs (Filles et Garçons) et de différentes catégories sont attendus pour y participer.

Pendant les quatre jours de compétition, les participants vont démontrer leur maîtrise de la raquette et de la balle jaune pour atteindre les sommets de leur catégorie. À l’issue de ces championnats départementaux, les meilleurs athlètes seront sélectionnés pour participer au championnat national, prévu dans moins de deux semaines.

Cette compétition au niveau des ligues représente également une opportunité d’évaluer le travail qui se fait dans les douze départements pour le développement du tennis au Bénin.

Les catégories (filles et garçons) attendues sont les 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins et seniors. Les courts qui abritent les compétitions sont entre autres, Bénin tennis club, Maisons du Peuple à Lokossa, Charles de Gaulles, CAS dans le septentrion, Pargola dans le Zou etc…

La Rédaction

14 août 2024 par