Les chambres d’industrie du Bénin et de Genève en partenariat

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), Arnauld Akakpo, a effectué, vendredi 24 Septembre 2021, une visite à la Chambre de Commerce, d’Industrie et des services de Genève (CCIG) en Suisse. Le président a échangé avec son homologue Vincent Subila, Directeur Général de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des services de Genève (CCIG) sur la médiation et le financement des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries (PME/PMI)

Les deux institutions soeurs ont convenu de la signature d’une convention d’affaires pour soutenir davantage les PME/PMI.

