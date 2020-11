Les casinos en ligne ont-ils un avenir en Afrique

L’Afrique est rapidement en train de devenir l’un des marchés de casinos en ligne les plus lucratifs au monde. Le jeu a toujours été populaire pour les joueurs africains, français et autres, mais récemment en Afrique, de plus en plus de personnes sur ce continent choisissent de faire leurs paris en ligne. L’industrie des casinos en ligne en Afrique est en plein essor en ce moment et les entreprises commencent à s’en apercevoir.

Un certain nombre de pays africains commencent à modifier leurs lois sur les jeux terrestres et sur Internet. Aujourd’hui, nous examinons pourquoi les jeux de casino en ligne sont de plus en plus populaires ici. Nous allons également examiner comment les comtés travaillent ici pour mieux réglementer leurs industries de jeux en ligne.

L’avenir de l’industrie des casinos en ligne en Afrique ?

Il se passe clairement beaucoup de choses sur ce continent. De nombreux grands opérateurs de jeux se concentrent sur l’offre de leurs services ici. Des pays comme l’Ouganda s’efforcent de nationaliser leurs marchés de casinos en ligne. Le Kenya se concentre sur l’arrêt de la propagation de la dépendance au jeu. Un article de la BBC de 2018 détaille combien de personnes dans ce pays sont accro aux jeux d’argent sur Internet.

Il est très difficile de se prononcer sur le statut des casinos en ligne sur ce continent. D’une part, les pays s’efforcent de mieux réguler leurs marchés de jeux sur Internet. Bien sûr, bon nombre de ces réglementations limitent en fait le nombre d’options de jeu légales pour le continent africain et les Africains. Or, certains des meilleurs casinos en ligne américains sont déjà actuellement disponibles dans toute l’Afrique. Par ailleurs, nombre des plus grandes entreprises de jeux en Europe se concentrent également sur ce continent. Nous devrons donc attendre de voir exactement comment les différents pays ici travaillent pour réglementer cette industrie tout en maintenant les options de jeu légales disponibles.

Comment les Africains accèdent aux sites de casinos en ligne

L’Afrique est un continent moderne et étant en avance sur son temps. En Afrique l’utilisation des solutions de paiements mobiles et l’usage des cryptomonnaies sont monnaie courante. La technologie peut coûter cher, mais elle existe et les amateurs de casino l’utilisent à leur avantage en accédant aux casinos en ligne via des mobiles, des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau. Le jeu de casino mobile est la méthode préférée, car la majorité des membres de casino africain utilisent leurs smartphones pour réclamer des bonus de bienvenue et s’inscrire pour devenir membre. Pour cette raison, l’accessibilité du casino mobile fera partie des critères requis pour que le casino en ligne réussisse dans l’industrie concurrentielle qu’est le jeu de casino en ligne.

Le jeu sur ordinateur de bureau est tout aussi populaire, mais grâce à la technologie moderne, le jeu en ligne ne se limite à l’usage des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables. Le marché sud-africain prévoit d’augmenter le nombre de casinos sous licence actuels opérant sous licences offshore. Actuellement, il y a un total estimé de 38 casinos en activité et le marché devrait augmenter au cours des prochaines années, ce qui, beaucoup l’espèrent, légalisera le jeu en ligne d’ici là.

Par ailleurs, si on se concentre sur la façon dont l’Afrique dans son ensemble a évolué, il ne devrait pas falloir longtemps avant que les pays où les jeux de casino en ligne sont illégaux évoluent et deviennent légaux, générant des revenus et attirant également les marchés étrangers. Et avec une attention concentrée sur l’Afrique, nous prévoyons que ce soit en effet le prochain grand marché du jeu et qu’il prendra d’assaut le monde lorsqu’il sera légalisé dans tous les pays africains.

L’industrie des casinos se développe rapidement

Les paris sportifs se sont répandus comme une traînée de poudre à travers l’Afrique. Lorsque vous regardez certains des pays d’Afrique, à savoir le Kenya et l’Ouganda, vous constaterez bientôt que le marché des paris à lui seul est capable de rapporter des millions de dollars chaque année. Une grande partie de cela revient aux lois qui ont été modifiées comme mentionnée ci-dessus, mais c’est aussi du fait de la passion grandissante des populations les jeux d’argent.

Les casinos traditionnels sont très populaires, mais il devient très clair que les casinos en ligne deviennent vraiment la méthode préférée. Il y a énormément de fournisseurs de casinos en ligne sud-africains ouverts depuis un certain temps. Néanmoins beaucoup d’entre eux facturent à des frais d’entrée très élevés. De nombreux habitants n’ont tout simplement pas les moyens de le payer, ce qui pose des problèmes depuis un certain temps. La montée en puissance du jeu en ligne a également conduit à une augmentation des jeux de casino en ligne.

Beaucoup de gens arrivent maintenant à la conclusion que s’ils veulent jouer en ligne, ils n’ont pas à se limiter à n’utiliser que des fournisseurs de jeux de poker ou de blackjack. Ils peuvent désormais jouer aux machines à sous ou à d’autres formes de jeux de hasard avec facilité, ce qui attire une toute nouvelle clientèle.

Les meilleurs pays de casino en ligne en Afrique

Quelques pays d’Afrique sont devenus de véritable eldorado des casinos en ligne. L’Ouganda et le Kenya sont bien connus pour avoir certains des plus grands marchés de jeux en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Et c’est sans surprise que les législateurs de ces pays ont commencé à mettre en œuvre de nouvelles réglementations sur l’industrie du casino traditionnel et du casino en ligne.

Néanmoins, l’Ouganda a annoncé qu’elle s’efforçait de pousser les opérateurs de jeux étrangers hors du pays. Le Kenya a présenté un projet de loi interdisant les publicités sur les jeux d’argent et de hasard. Aussi, les sociétés de jeux ne peuvent plus promouvoir leurs services à la télévision entre 6h et 22h. Il est également interdit aux célébrités d’approuver le jeu. Cependant, ce ne sont pas les seuls pays à disposer d’énormes marchés du jeu. L’Afrique du Sud est également en train de devenir l’un des principaux centres de casino en ligne de ce continent. Le marché des jeux d’argent en Afrique du Sud vaut actuellement plus de 2 milliards de dollars. Et cela devrait s’accroître de manière exponentielle dans les prochaines années.

Même certains pays à majorité musulmane adoptent l’industrie du jeu, comme attraction touristique pour les étrangers. Désormais, certains grands sites Web de casinos proposent leurs services en arabe.

Paiements par mobile

Une autre chose qui aide le continent africain à développer sa passion du jeu est le fait que les paiements mobiles sont désormais beaucoup plus faciles à effectuer. De nombreuses banques refusent d’accepter tout type de dépôt de jeu, mais maintenant, les gens peuvent effectuer des paiements mobiles, ils peuvent déposer autant qu’ils le souhaitent sans avoir à se soucier de quoi que ce soit.

Il est à noter que la réglementation dans l’industrie des casinos en ligne est également très rare. Lorsqu’on prend l’exemple du Kenya et de l’Ouganda, on constate qu’ils ont pris autant de mesures que possible pour essayer de réglementer l’industrie tout en protégeant les personnes qui aiment les casinos en ligne. Le travail qu’ils ont accompli jusqu’ici a fait des merveilles, mais d’autres pays n’ont pas encore suivi leurs traces. Néanmoins, si l’industrie du jeu devait décoller encore plus, cela entraînerait sûrement des changements.

Jouer à des jeux de casino avec cryptomonnaie

Il est facile de jouer à des jeux de casino avec cryptomonnaie, mais le seul type sur lequel nous allons nous concentrer est les machines à sous. Une fois que vous avez choisi les machines à sous, vous pouvez ensuite utiliser le Bitcoin pour définir vos paris et faire tourner les rouleaux. Tout bon casino en ligne accepte également le bitcoin, vous n’êtes donc pas limité à un seul en particulier. Et le bitcoin est accepté dans beaucoup de pays africains, notamment au Nigéria où il explose actuellement.

Un autre avantage de son usage en Afrique est que la cryptomonnaie est sécurisée par un système de cryptographie, ce qui rend presque impossible de commettre des crimes frauduleux contre elle. C’est l’une des autres raisons pour lesquelles la cryptomonnaie est la devise de choix idéale pour les jeux de casino en ligne en Afrique. On pourrait dire que la cryptomonnaie est l’une des meilleures formes de monnaie à utiliser avec un casino en ligne, sinon la meilleure. Il est sécurisé et s’accorde parfaitement avec les jeux de casino en ligne. L’avenir des casinos en ligne s’annonce prometteur et la cryptomonnaie n’est que le début d’une expérience entièrement numérique.

3 novembre 2020 par