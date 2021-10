Les caractéristiques de la station balnéaire d’Avlékété

Le gouvernement du Bénin à travers le Ministère du tourisme, de la culture et des arts, a procédé, mardi 5 octobre 2021, à la signature de deux contrats avec Le Club Med dans le cadre du projet de construction de la station balnéaire d’Avlékété.

Le contrat de gestion du Club Med d’Avlékété et le contrat de promotion et de commercialisation des séjours ont été signés, mardi 05 octobre 2021, entre le gouvernement du Bénin et le Club Med, à l’ex Primature.

A la suite de la signature et de l’échange des paraphes, Henri Giscard d’ESTAING, Président du Club Med, a présenté le projet à l’assistance.

La station balnéaire d’exception à Avlékété ou Club Med sera construite sur un site d’environ 25 ha situé en bord de mer à Avlékété à Ouidah entre l’océan Atlantique et la lagune d’Agouin, longue de plusieurs kilomètres.

Le projet comporte un ensemble immobilier touristique de 330 chambres, conforme aux standards de confort haut-de-gamme du Club Med 4 Tridents avec un espace Club Med Exclusive Collection (5 Tridents) de 30 suites, de nombreuses infrastructures pour la pratique des sports, le bien-être et l’encadrement des enfants, avec un cœur du resort regroupant entre autres lobby, boutiques, bars et restaurants et différentes zones d’hébergement. L’objectif du projet est de développer l’offre culturelle, naturelle et touristique de la Destination Bénin.

« En misant sur ce projet avec un coût d’objectif de 50 milliards de FCFA, le gouvernement lance un signal fort et affiche ici aussi, comme c’est le cas pour d’autres projets, son pari pour le Label international de tourisme. Il me plaît de préciser ici que ce projet témoigne aussi de notre sensibilité pour le tourisme durable, car il prend en compte notamment les enjeux liés aux émissions de gaz à effets de serre ; aux économies d’énergies ; à la protection de la biodiversité… », a ajouté Jean-Michel Abimbola, ministre Ministère du tourisme, de la culture et des arts.

M. M.

5 octobre 2021 par ,