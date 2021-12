Les capacités de 77 agents forestiers renforcées

Doter l’administration forestière béninoise de cadres capables d’aider à assurer efficacement sa mission, c’est l’objectif d’une formation organisée à l’intention de 77 agents forestiers. La session se veut également une réponse au besoin de formation qualifiante exprimé par les agents, et nécessaire pour leur reclassement au grade supérieur.

La directrice de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable, Jeanne Adambiokou Acakpo a rappelé au cours de la cérémonie de remise de diplômes, les compétences acquises au terme de la formation qui a duré trois mois. Les capacités des 77 forestiers ont été renforcées en science forestière, en écologie, et en législation. Il en est de même de leurs aptitudes physiques et militaires. Tout ceci, souligne la directrice de cabinet, pour « les rendre plus aptes ».

F. A. A.

14 décembre 2021 par