Les ministres Eléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Mahougnon Kakpo des enseignements secondaire, technique et la formation professionnelle ont procédé au lancement officiel des épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020 pour les candidats des séries F1, F2, F3, F4, EA, et G1 au Lycée technique Coulibaly de Cotonou dans la matinée de ce lundi 06 juillet. Au total, 1.250 candidats composent pour ce Bac technique qui a démarré ce lundi au même titre que l’examen du CEP.

Fière de l’organisation de l’examen, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a salué la présence remarquée de candidats filles. Profitant de l’occasion, elle a souligné qu’il est bien possible pour les femmes de faire les séries scientifiques.

Ravi de l’organisation et du respect des gestes barrières de la Covid-19, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, a rappelé que le Bac technique a démarré depuis la semaine dernière avec la filière F3. Les candidats souligne-t-il, ont fait preuve d’une sérénité ; chacun muni de son masque, et les gestes barrières sont observés. A l’entrée des salles, il y a le dispositif de lavage des mains à l’eau et au savon ainsi que des flacons de gels hydro alcooliques pour permettre aux candidats de se désinfecter avant de s’installer, a observé le ministre. L’organisation de l’examen selon Mahougnon Kakpo, est aussi parfaite vue qu’il s’agit d’un examen technique qui requiert des dispositions particulières.

F. A. A.

6 juillet 2020 par ,