Les autorités rappellent à l’ordre les acteurs politiques

En violation des mesures barrières recommandées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, des acteurs politiques organisent des meetings dans les villages et quartiers. Les autorités menacent de sévir.

Par un communiqué en date du vendredi 8 mai 2020, le préfet du département du Zou et des Collines met en garde les acteurs politiques qui organisent des meetings pendant cette période électorale.

Selon le préfet Kouton, ces manifestations violent les mesures barrières recommandées par le gouvernement et ne sauraient continuer d’être tolérées. Il en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques des départements du Zou et des Collines pour le respect strict de l’interdiction de la campagne électorale au contact physique des populations et d’opter pour une campagne électorale médiatique.

« Des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité pour décourager tout acteur politique qui continuera de se donner à cette pratique préjudiciable à nos paisibles populations en ce qui concerne leur protection contre la contamination du coronavirus », prévient-il.

A Abomey, des acteurs politiques ont été arrêtés par la police républicaine alors qu’ils étaient en meeting. Gardés à vue pour non-respect des mesures barrières, ils ont été libérés après plusieurs heures.

A.A.A

9 mai 2020 par