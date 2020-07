Les auteurs de la fraude à Zagnanado condamnés

Le tribunal d’Abomey a prononcé son verdict dans le dossier relatif à la fraude électoral qui oppose les partis Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste (UP) dans le village de Kpoto, arrondissement de Kpédékpo, dans la commune de Zangnanado.

Après le sieur Kakpo Mathieu, partisan du Bloc Républicain et président d’un bureau de vote surpris en flagrant délit en train de voter en lieu et place d’un autre électeur le jour du scrutin, et condamné à six mois d’emprisonnement ferme, les autres inculpés de l’affaire ont été fixés sur leur sort mercredi dernier.

Il s’agit de Degan Constant et Dossou Bénide, tous deux présidents des bureaux de vote 1 et 2 du village Kpoto. Ces deux inculpés auraient voté en lieu et place des absents et des morts. Statuant mercredi dernier, le juge les a condamnés à une peine de 12 mois de prison assortie de sursis. Les mis en cause devront payer également chacun, la somme de 50.000 francs CFA d’amende.

Lors du scrutin du 17 mai dernier dans le village de Kpoto, le parti Union Progressiste a dénoncé la fraude orchestrée par les militants du parti Bloc Républicain. Ces derniers auraient autorisé et le vote des absents et des morts. Ce qui a entaché à la crédibilité du scrutin, qui ne reflèterait pas le choix des populations.

Dès lors, la justice a été saisie et des recours portés devant la Cour suprême qui, dans les jours à venir, pourra rendre une décision, et invalider des sièges de conseiller dans la commune de Zagnanado.

La Haute juridiction, à la suite d’un recours porté devant elle, a invalidé jeudi dernier, le siège du conseiller Ousmane Traoré des FCBE à Parakou. Désormais réduits à 16 conseillers, les FCBE autrefois majoritaires, devront nouer avec les autres formations politiques (BR et UP), un accord de gouvernance pour la 3ème ville à statut particulier au Bénin.

F. A. A.

