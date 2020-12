Les auditeurs de justice composent le 12 décembre

Le ministre du travail et de la fonction publique informe que les épreuves du concours de recrutement de cent (100) auditeurs de justice au profit du Ministère de la justice et de la législation se dérouleront les 12 et 13 décembre 2020. Selon le communiqué en date du 26 novembre, les personnes détentrices des diplômes de master en droit, de maîtrise en droit obtenus à l’étranger et dont les attestations sont en cours d’authentification au niveau de la Commission nationale d’étude des équivalences des diplômes sont autorisées à ‹‹ titre dérogatoire ›› à prendre part au concours.

Les dossiers sont déposés du vendredi 27 au lundi 30 novembre 2020 au secrétariat de la Direction du Recrutement des Agents de l’État du Ministère du travail et de la Fonction Publique sis au premier étage de la tour administrative "B" à Cadjèhoun.

Le concours était initialement prévu pour se dérouler les 28 et 29 novembre.

