Les aspirants au métier d’enseignants d’Université bientôt recrutés

Le « processus d’identification de tous ceux-là qui aspirent à la fonction enseignante de qualité », sera lancé bientôt selon une annonce de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, jeudi 28 octobre 2021, à l’occasion de la rentrée des universités nationales. Le gouvernement entend corriger l’injustice faite aux ‘’assistants’’ ou ‘’moniteurs’’ qui interviennent dans le processus mais ne sont pas pris en compte.

La ministre a saisi l’occasion pour inviter les assistants à se faire valoriser dans le cadre de la constitution de la base des enseignants. « La base ainsi constituée va pouvoir générer le processus de recrutements de nos assistants », a précisé Eléonore Ladékan Yayi. La ministre a fait des recommandations aux aspirants à la fonction enseignante dans les universités. A l’en croire, on choisit la fonction enseignante par « vocation », « passion » ou par souci de la qualité des ressources des ressources humaines. « On n’y vient pas parce qu’on a des besoins financiers ou parce qu’on cherche des abris de sécurité », a martelé Eléonore Ladékan Yayi.

Dans le cadre de la constitution de la base, l’inscription des potentiels candidats est subordonnée à la constitution d’un dossier physique et numérique dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, la soumission à un test psycho-social et à une enquête de moralité.

Les doctorants titulaires de masters et diplômes équivalents sont recrutés pour appuyer les enseignants. Les ‘’moniteurs’’ sont éligibles au fichier national des aspirants à l’enseignement supérieur à l’obtention de leur doctorat, selon le décret 2021-378 du 14 juillet 2021 relatif au fichier national pour l’inscription des aspirants à l’Enseignement supérieur.

29 octobre 2021