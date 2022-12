Les ambitions du gouvernement pour le Sport

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a rencontré, dans la soirée de ce jeudi 22 décembre 2022, les Présidents des clubs de football et les Présidents des Fédérations. Objectif, agir pour une meilleure vie des athlètes. Devant ses hôtes, le Président de la République a livré ses ambitions pour le secteur sportif. Qu’il s’agisse des disciplines sportives de masse comme le football, le handball, le volley-ball et le basket-ball, Patrice Talon s’engage à mettre à la disposition des athlètes, l’essentiel pour leur permettre d’être dans de bonnes conditions afin d’être plus compétitifs.

« Je vous ai invités pour faire un peu le point de notre début. L’Etat a montré sa volonté d’impulser le développement sportif, la compétition, en réalisant quelques infrastructures, une première série. Nous avions réalisé 22 stades en plus de ce que nous avions dans le pays et une autre série va bientôt démarrer », a d’abord lancé le chef de l’Etat.

« Avant d’aller plus loin, il faut se convaincre de ce que, ce qui est fait, fonctionne, marche et impulse effectivement quelque chose », a-t-il ajouté. Par ailleurs, le Président Talon a fait le point des réalisations sportives pour entamer d’autres chantiers afin de métamorphoser le secteur des sports.

Patrice Talon annoncé que des lois vont être bientôt votées pour augmenter la capacité des clubs. Il a ajouté que des équipements ont été acquis pour améliorer la qualité de diffusion des matchs des différents championnats du pays.

Josué SOSSOU

23 décembre 2022 par