A travers un communiqué publié mercredi 03 juillet 2024, le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable invite les populations à s’abstenir de toutes activités de pêche et de baignade sur le périmètre de Togbin à Ekpè. L’objectif est d’éviter d’éventuelles contaminations après l’enlisement d’un bateau transportant des hydrocarbures dimanche 30 juin 2024, à la plage de Fidjrossè.

En vue d’éviter une catastrophe écologique majeure, les services de l’Etat sont mobilisés pour la mise en œuvre du Plan national d’intervention d’urgence en cas de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures. C’est ce qu’a souligné José Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, mercredi 03 juillet 2024, à travers un communiqué.

Le ministre invite les populations à s’abstenir de toutes activités de baignade et de pêche dans la zone impactée couvrant le périmètre de Togbin à Ekpè, pour éviter d’éventuelles contaminations.

Les préfets, les maires des communes riveraines et la police républicaine sont instruits à cet effet, a-t-elle précisé comptant sur le sens de responsabilité, de civisme et l’esprit patriotique de chacun et de tous.

3 juillet 2024