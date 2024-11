Les actions phares prévues dans le secteur agricole

Dans ses priorités pour le Budget 2025, le gouvernement béninois a mis un accent fort sur le secteur agricole. Les grandes lignes ont été présentées aux députés, mercredi 13 novembre 2024.

Les priorités du gouvernement béninois dans le secteur agricole répondent aux défis actuels de productivité, d’organisation des filières et de développement rural. Il est prévu au titre du Budget 2025, le développement des filières agricoles parmi lesquelles figurent l’anacarde, l’ananas, le soja, le riz, le maïs, ainsi que des produits d’élevage comme le lait, la viande et les œufs. Ces filières ont été identifiées pour leur potentiel économique.

Le plan budgétaire 2025 prévoit également des investissements importants pour améliorer les infrastructures marchandes et les services logistiques. Il est attendu une meilleure organisation de la filière agricole pour améliorer la qualité et la productivité des produits agricoles.

La promotion de l’élevage sédentaire des ruminants sera aussi encouragée.

Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) est appelé à jouer un rôle clé dans le soutien financier des agriculteurs. L’État entend renforcer l’accès aux financements adaptés via le FNDA. L’objectif est de donner aux acteurs du secteur agricole les moyens d’accroître leurs capacités de production et d’atteindre une plus grande rentabilité. Ces priorités dans le secteur agricole illustrent la volonté du Bénin de garantir une sécurité alimentaire durable.

