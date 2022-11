Les acteurs outillés pour l’amélioration du système de contrôle interne

L’édition 2022 de la revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques a eu lieu ce jeudi 03 novembre 2022 à la salle de conférence du ministère de l’Economie et des Finances. Organisée par la Direction Générale des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED), la revue annuelle a réuni les dirigeants d’entreprises publiques, présidents des Conseils d’Administration, membres CoDIR du ministère de l’Economie et des Finances, comptables agréés du Bénin, représentants des partenaires techniques et financiers etc.

« Contrôle interne et performance des entreprises publiques », c’est le thème de la 4e édition de la revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques au Bénin. Instaurée depuis 2018, elle vise à faire l’état de la gouvernance des entreprises publiques. Selon Gnundéwé Christel YEBE , Directrice Générale des Participations de l’État et de la Dénationalisation (DGPED), « les réformes institutionnelles, administratives et économiques engagées au cours de ces six dernières années visent la transparence dans la gouvernance, dans la gestion des ressources publiques et l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux ». « Les expériences et connaissances diffusées au cours des revues précédentes ont permis de noter une nette amélioration dans le suivi de la gestion au sein de l’ensemble des entreprises publiques », a déclaré

Gnundéwé Christel YEBE

Le thème de l’édition 2022, poursuit-elle, a été choisi au regard des difficultés rencontrées par la DGPED lors des missions de surveillance dans les entreprises publiques. « Au-delà de la revue de performance et de l’appréciation de l’état de la gouvernance des entreprises publiques, il est attendu que les dirigeants des entreprises publiques et les différents responsables à divers niveaux soient mieux éclairés sur l’intérêt du contrôle interne pour la gestion de l’entreprise, sa performance et également qu’ils soient mieux outillés pour sa mise œuvre au sein de l’entreprise », a ajouté la DGPED.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux, la directrice adjointe de Cabinet du ministre d’Etat a remercié tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère de l’Economie et des Finances dans l’amélioration du système de gouvernance des entreprises publiques. « Le renforcement du système de surveillance financière des entreprises publiques instauré par le ministère de l’Economie et des Finances a fait observer des avancées qui ont permis de bénéficier davantage de la confiance des partenaires techniques et financiers et d’accroître les appuis budgétaires », a affirmé Adidjatou Hassan.

A l’en croire, la tenue de la revue annuelle témoigne de « l’attachement au respect des directives du gouvernement qui stipulent que la bonne gouvernance et la transparence constituent des principes cardinaux qui doivent guider la gestion des entreprises publiques ». Au nom du ministre d’Etat Romuald Wadagni, elle a invité les dirigeants à travailler sur les défis relatifs à la reddition des comptes notamment la production de l’information financière dans les délais.

Trois communications ont meublé les travaux. Elles ont porté sur les objectifs et enjeux du contrôle interne ; la mise en place et fonctionnement du contrôle interne dans les entreprises publiques ; parties prenantes et responsabilité du contrôle interne. Les communications et débats ont permis de faire maîtriser aux dirigeants d’entreprises les objectifs, enjeux et exigences de la mise en place d’un système de contrôle interne au sein d’une entreprise publique et également de mettre en exergue les différentes parties prenantes et responsabilité d’un système de contrôle interne. Les recommandations adoptées au terme de la revue annuelle permettront de renforcer la gouvernance des entreprises publiques.

La Directrice Générale des Participations de l’État et de la Dénationalisation a exhorté les acteurs à maintenir le cap en vue d’une amélioration continue de la gouvernance dans les entreprises publiques béninoises. Elle a remercié le ministre d’Etat Romuald Wadagni qui ne cesse d’œuvrer pour la tenue de la revue annuelle.

Akpédjé Ayosso

3 novembre 2022 par