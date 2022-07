Les acteurs du tennis béninois se concertent

Les acteurs du tennis béninois se sont réunis à Cotonou pour échanger autour du plan stratégique de développement du tennis à l’horizon 2032. Cette initiative du Comité Exécutif de la Fédération béninoise de tennis (FBT), a permis de présenter le plan stratégique aux acteurs et d’échanger autour avec ces derniers.

Dans l’optique de respecter les recommandations du Comité National Olympique et Sportif Béninois (CNOS-Ben), le Comité Exécutif de la FBT a convié la famille du tennis à une réunion. Il s’agit d’une rencontre qui a mobilisé les responsables d’Associations, des représentants d’entraîneurs et des arbitres, et au cours de laquelle, ils se sont concertés sur le plan stratégique 2022-2032, élaboré par le Comité Exécutif.

C’était une initiative du CNOS-Ben qui a proposé à toutes les fédérations sportives, d’élaborer un plan stratégique pour le développement des différentes disciplines à l’horizon 2032 au cours d’un atelier tenu à Grand-Popo. Ceci, suivant les trois (03) Olympiades à venir à savoir : Paris 2024 ; Los Angeles (États-Unis d’Amérique) 2028 et Brisbane (Australie) 2032. Pour ce faire, les fédérations sportives devraient solliciter dans leur tâche, l’expertise du Cabinet Jilmonde Consulting.

En effet, c’est en saisissant l’opportunité offerte aux fédérations sportives par le CNOS-Ben qui reste un salut pour le développement du sport béninois en général et du tennis en particulier, que la FBT a mis en place, un comité de pilotage pour l’élaboration de ce plan stratégique. Dès lors, après l’avoir élaboré, elle a sollicité la famille du tennis pour échanger autour. Et, dans leur ensemble hier, les participants à la réunion ont donné carte blanche au Comité Exécutif, dirigé par le président Jean-Claude Talon. Très satisfaite, l’assistance a bien apprécié le travail abattu par le Comité Exécutif et son président.

