Les acteurs de la chaîne des dépenses s’approprient l’exploitation du P7

Une deuxième série de formation s’ouvre ce lundi 08 avril 2024 sur l’appropriation des modules relatifs à la comptabilité des matières dans le cadre de l’exploitation du périmètre 7 (P7) du SIGFP sur la gestion du patrimoine non financier de l’Etat.

A la suite des séries de formation organisées respectivement sur la période du 22 mai au 15 juin 2023 et 13 au 25 novembre 2023, une deuxième session a été lancée, ce lundi 08 avril 2024, à la Direction Générale des Impôts (DGI) sur l’appropriation des modules relatifs à la comptabilité des matières dans le cadre de l’exploitation du périmètre 7 (P7) du SIGFP sur la gestion du patrimoine non financier de l’Etat.

La nouvelle série de formation au titre de 2024 a été lancée suite à un constat fait sur le terrain après l’opérationnalisation en juin 2023 du périmètre 7 du SIGFP sur la gestion du patrimoine non financier de l’Etat.

« Certains acteurs éprouvent encore des difficultés dans son exploitation, malgré l’accompagnement de la DGML sur le terrain. En conséquence, nous avons constaté un faible taux d’enregistrement des données au niveau de certaines structures », a indiqué Rafiou Mamam, le patron de la Direction Générale du Matériel et de la Logistique (DGML) du Ministère de l’Economie et des Finances.

Elle est « initiée aux fins de pallier les entraves à l’utilisation optimale du périmètre 7 et améliorer qualitativement et significativement la gestion des finances publiques dans notre pays. »

« Cette formation a la particularité de présenter ses innovations liées au fait que les notions abordées tiennent compte non seulement des textes nationaux existants dans ce domaine, mais aussi des nouvelles exigences juridiques qui s’imposent à notre pays, notamment celles qui régissent la gestion des matières de l’Etat à travers ces sous-modules », a expliqué Alice Massim Ouali, Secrétaire générale adjointe du Ministère de l’économie et des finances (SGAM).

Les membres des équipes métier et technique vont outiller le premier groupe de représentants d’institutions et de Ministères sur les sous module du P 7. Il s’agit de : sous paramétrage ; module référentiel ; sous-module : Comptabilité des matières ; sous module : Suivi administratif des matières ; sous-module : Gestion des bâtiments administratifs dans ses divers aspects ; sous-module : Gestion des véhicules administratifs et autres équipements motorisés avec ses spécificités ; sous-module réformes ; sous-module consultation et édition.

L’objectif poursuivi par l’Etat dans la mise en œuvre de la réforme sur la comptabilité des matières est donc d’assurer une gestion transparente, saine et rationnelle des biens acquis aux fins de prévenir toute utilisation abusive et toute soustraction frauduleuse, a souligné la SGAM.

A l’en croire, cet objectif ne peut être atteint sans rendre opérationnel les sous-modules du périmètre 7 du SIGFP dédié à la gestion du patrimoine non financier de l’Etat.

« C’est, mesurant cette place capitale de la comptabilité des matières, dans l’assainissement des finances publiques, que le Ministère d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances prend les dispositions nécessaires pour le déploiement et la mise en exploitation du module P7 du SIGFP », a précisé Alice Massim Ouali.

La SGAM a félicité la Direction générale du Matériel et de la Logistique (DGML), la Direction générale du Budget (DGB), la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), le Centre national de Formation Comptable (CENAFOC), les Experts et les membres des équipes métiers et techniques pour les efforts et les diverses actions menées pour rendre opérationnelle la réforme sur la gestion du patrimoine non financier de l’Etat.

Le premier groupe d’acteurs de la chaîne des dépenses publiques sera outillé sur la période du 08 au 12 avril 2024. La deuxième série de formation se déroulera du 15 au 19 avril 2024.

M. M.

8 avril 2024 par ,