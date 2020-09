Les actes de pension désormais délivrés en ligne

Plus de souci pour les fonctionnaires de l’Etat admis à faire valoir leurs droits à la retraite en ce qui concerne leurs actes de pension. Ils pourront obtenir le précieux document en ligne.

Le conseiller technique à la fonction publique du ministère du travail et de la fonction publique, Prosper Koukoui, invité sur la Télévision nationale ce dimanche 20 septembre 2020 l’a fait savoir au cours d’un entretien.

« Tout est dématérialisé. Nous sommes maintenant dans une perspective de développement du e-service pour permettre aux pensionnés de bénéficier des prestations en ligne », a déclaré le conseiller lors de l’entretien sur la Télévision nationale.

Déjà sur le site du service public, il existe des prestations auxquelles les pensionnaires peuvent accéder à distance, et qui pourraient les faire bénéficier des attestations de pension, des attestations d’affiliation au Fonds national des retraités du Bénin (FNRB), de même que des attestations de prise en charge, a-t-il expliqué. Tous ces documents selon Prosper Koukoui, peuvent être délivrés en ligne automatiquement sans le recours à une autre intervention, et cela sur la base du numéro d’identification des personnes.

Ainsi, tout agent de l’Etat admis à la retraite quelle soit sa position géographique, peut accéder à la base de données et avoir ses actes de pension sans se référer à la direction de la fonction publique.

Selon le conseiller technique à la fonction publique du ministère du travail et de la fonction publique, rapporté par Le Matinal, la numérisation totale des pièces des années antérieures est une étape qui nécessite la participation des agents retraités. « Nous sommes en train de numériser les pièces des années antérieures. Je voudrais demander aux agents de contribuer à cela, car nous avons le problème d’archivage. Nous n’avons pas des pièces alors que nous voulons numériser les dossiers des années antérieures pour que les dossiers des agents soient à jour », a-t-il expliqué.

F. A. A.

